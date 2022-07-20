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Федотов: в «Сочи» видят слабые и сильные качества ЦСКА. То же самое будем искать и мы

Федотов: в «Сочи» видят слабые и сильные качества ЦСКА. То же самое будем искать и мы
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится 23 июля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Она стартует в 15:00 мск.

«Есть к чему стремиться, есть в чём ещё добавлять. «Сочи», несомненно, меняется. Появляются новые люди, новые футболисты. Естественно, есть некоторые нюансы, которые мы видим. У каждого тренера свой подход, всё кроется в деталях.

Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждёт очень интересный и очень сложный поединок», — сказал Владимир Федотов в интервью для пресс-службы ЦСКА.

В первом туре ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 2:0, «Сочи» оказался сильнее «Торпедо» — 3:1.

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