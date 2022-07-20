«Барселона» представила Роберта Левандовского. Фото

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски был официально представлен в качестве футболиста каталонской команды. Об этом сообщается в соцсетях сине-гранатовых.
Фото: Соцсети «Барселоны»
Церемония представления прошла в Майами (США), где «Барселона» проходит подготовку к новому сезону.
Напомним, вчера, 19 июля, каталонский клуб объявил о трансфере Левандовского. За Роберта «Барселона» заплатила мюнхенской «Баварии» € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов.
33-летний Левандовски подписал четырёхлетний контракт с сине-гранатовыми. По одному из положений соглашения сумма отступных за польского футболиста составляет € 500 млн.
Напомним, Роберт с 2014 года выступал за «Баварию», за которую провёл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи.
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?:
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