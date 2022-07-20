Ежов — об игре с «Зенитом»: «Крылья Советов» в каждом матче настраиваются только на победу

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о предстоящем матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом».



«В какой форме команда подходит к матчу с «Зенитом»? Мы готовимся. Пока ещё только нарабатываем связи. Чемпионат только начался, не всё пока получается, но думаю, что совсем скоро всё будет хорошо.



Настроены ли мы обыграть «Зенит»? Мы в каждом матче настраиваемся только на победу, иначе зачем выходить на поле?



Давит ли то, что игра состоится в Санкт-Петербурге? Понятно, что дома при своих болельщиках гораздо приятнее играть, но уверен, что и в Санкт-Петербурге у нас будет отличная поддержка. Постараемся добиться нужного результата», — цитирует Ежова «РБ Спорт».



Напомним, матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля на стадионе «Газпром Арена».

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