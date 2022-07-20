Сергей Пиняев попал в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев досрочно закончил тренировку, его увезли в реанимацию, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, у 17-летнего игрока возникли проблемы с лёгкими.
Во время тренировки Пиняев упал на газон и трава попала ему в лёгкое. После этого хавбеку стало плохо. Сообщается, что у него парализовало одну руку.
Напомним, в минувшем сезоне 17-летний Пиняев провёл за «Крылья» 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.
6 июля в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле сыграл с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «Газовик». Она завершилась победой самарского клуба со счётом 4:2. В матче второго тура РПЛ самарцы сыграют в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».
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