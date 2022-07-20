«Динамо» Киев сыграло вничью с «Фенербахче» в матче квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 20 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче». Команды сыграли на стадионе «Видзева» в Лодзи (Польша). Матч завершился вничью – 0:0.
Обслуживала встречу шведская бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Ему помогали ассистенты Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Резервным рефери был Адам Ладебек.
В другом матче второго квалификационного раунда ЛЧ сошлись словенский «Марибор» и молдавский «Шериф». Встреча прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе и завершилась вничью – 0:0.
На игре работала австрийская бригада судей во главе с Харальдом Лехнером. Ему ассистировали Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервным судьёй был Маркус Хаметер.
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