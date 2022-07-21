«Факел» продал более 10 тысяч абонементов

Болельщики «Факела» приобрели более 10 тысяч сезонных абонементов на домашние матчи команды в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает «Матч ТВ».



«На сегодняшний день продано более 10 тысяч абонементов», — заявили в пресс-службе клуба.

Первый домашний матч «Факел» проведёт 30 июля. Тогда подопечные Олега Василенко встретятся с московским «Динамо». Воронежцы не играли в высшем дивизионе страны 21 год.

За первые полтора часа продаж клубу удалось реализовать свыше 5000 абонементов. В «Факеле» ожидают продажу большей части зрительских мест на домашнем стадионе за счёт абонементной программы. Клуб реализует абонементы на восемь домашних матчей команды, которые пройдут до конца календарного года.