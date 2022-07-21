«Челси» увеличил предложение по Кунде до € 64,5 млн

Лондонский «Челси» не оставляет попыток заполучить центрального защитника испанской «Севильи» Жюля Кунде. Английский клуб отреагировал на недавний отказ продать футболиста за € 55 млн и увеличил сумму трансфера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, 20 июля «Челси» вышел на «Севилью» и предложил сумму в фунтах стерлингов, эквивалентную € 64,5 млн. Теперь клубы ведут предметный диалог о структуре платежей.
При этом сам 23-летний Кунде остаётся в переговорном процессе об условиях личного контракта не только с представителями «Челси», но и с «Барселоной». Каталонцы, отдавшие в аренду в «Тоттенхэм» Клемана Ленгле, также не прочь подписать француза. Интересно, что этим летом контракт с «Барселоной» на правах свободного агента подписал экс-центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен.
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