Новичок ЦСКА Гайич ответил на вопрос о том, готов ли он заменить в клубе Марио Фернандеса

26-летний сербский защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос, готов ли он заменить покинувшего клуб бразильца Марио Фернандеса.
«Марио играл здесь почти 10 лет и выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь – иногда приходится принимать непростые решения.
Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьёзными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
- 21 июля 2022
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