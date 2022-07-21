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Видеообзор яркого четвертьфинала Англия — Испания на женском Евро-2022

Видеообзор яркого четвертьфинала Англия — Испания на женском Евро-2022
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20 июля сборные Англии и Испании сошлись в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась победой англичанок со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте испанская нападающая Эстер Гонсалес вывела свою команду вперёд. На 84-й минуте форвард сборной Англии Элла Тун сравняла счёт. Основное время встречи завершилось вничью, поэтому команды сыграли дополнительное время.

На 96-й минуте победный мяч на свой счёт записала нападающая сборной Англии Джорджия Стэнуэй. В полуфинале турнира национальной команде Англии предстоит встретится с сильнейшей командой матча между сборными Швеции и Бельгии.

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