Видеообзор яркого четвертьфинала Англия — Испания на женском Евро-2022

20 июля сборные Англии и Испании сошлись в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась победой англичанок со счётом 2:1.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте испанская нападающая Эстер Гонсалес вывела свою команду вперёд. На 84-й минуте форвард сборной Англии Элла Тун сравняла счёт. Основное время встречи завершилось вничью, поэтому команды сыграли дополнительное время.
На 96-й минуте победный мяч на свой счёт записала нападающая сборной Англии Джорджия Стэнуэй. В полуфинале турнира национальной команде Англии предстоит встретится с сильнейшей командой матча между сборными Швеции и Бельгии.
- 21 июля 2022
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:10
-
09:56
-
09:51