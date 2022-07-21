Р. Билялетдинов — о словах Аршавина: дал бы легионерам время. Распускать их — неправильно

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина. Ранее тот заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.



«Я всегда был посередине, не против легионеров и не за. Кто-то уезжает, кто-то остаётся. Я бы не распускал легионеров: дал бы время, чтобы они не срывались посреди сезона. Хотя всё равно он пообещает одно, а потом через месяц уедет. Совсем их распускать тоже неправильно будет. Им важно играть. Поэтому у меня очень спокойное мнение, центристское.



Несмотря на то что в клубе много легионеров, думаю, Аршавин высказал мнение без привязки к «Зениту». «Спартак» тот же без легионеров сможет существовать. Другое дело, каким образом. Мозес, даже Промес без высококлассных качеств, которые он утратил в силу ряда причин, помогут команде. Если их убрать, это заменимые игроки. Если Мозес будет забивать голы — это одно, если будет играть на пониженных оборотах, это не совсем правильно. Решать здесь конкретно клубу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.