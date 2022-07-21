Вингер «Сочи» Пруцев интересен «Краснодару» и «Динамо»
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Футбольные клубы «Краснодар» и московское «Динамо» интересуются вингером «Сочи» Егором Пруцевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Зимой «Краснодар» был готов дать за Пруцева 15 млн рублей, «Динамо» же активно изучает игрока», — добавил источник «Чемпионата».
Контракт 19-летнего Пруцева с «Сочи» истекает 30 июня 2024 года.
Вторую половину прошлого сезона полузащитник провёл в аренде в клубе «Нефтехимик» из Нижнекамска, выступающем в Первой лиге. Там игрок провёл 13 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.
В первой половине сезона-2021/2022 Пруцев выступал в ивановском «Текстильщике».
Игрок не был заявлен на первый матч «Сочи» в новом сезоне с московским «Торпедо» (3:1).
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