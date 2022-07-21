Таксист вернул Нойеру забытый в машине бумажник. Вратарь отправил ему только футболку

Таксист вернул вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру забытый в его автомобиле кошелёк, в котором находились карточки и денежные средства, сообщает Bild.



Водитель узнал голкипера сборной Германии и ездил по тем пунктам, где гипотетически мог оказаться футболист, пытаясь вернуть ему кошелек. Позже он отдал найденные вещи помощнику Нойера. В сумме таксист проделал примерно 120 км пути.



Мануэль Нойер принял решение отблагодарить таксиста и отправил тому футболку. Но водитель остался разочарован таким поощрением: «Такая награда — это издевательство! У меня четверо детей. Я ничего не могу сделать с этой майкой». Таксист отметил, что на дорогу в поисках вратаря он потратил около € 400. Поэтому он и решил выразить своё возмущение.