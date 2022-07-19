Нойер: де Лигт обладает харизмой, чтобы возглавить оборону «Баварии»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о потенциальном переходе защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в мюнхенский клуб.



«Как вратарь я рад видеть в команде хороших защитников. Де Лигт обладает харизмой, чтобы возглавить оборону. Он должен утвердить свои позиции и выкладываться, как Алаба. У нас всегда всё отлично складывалось с нидерландскими футболистами, это хороший знак. Де Лигт — отличный защитник. На мой взгляд, ему близок немецкий футбол, поэтому адаптация не займёт много времени», — приводит слова Нойера Marca.



Ранее сообщалось, что сегодня, 19 июля, де Лигт пройдёт для «Баварии» медицинский осмотр. Футболист отправится в США, чтобы присоединиться к новой команде на предсезонных сборах.