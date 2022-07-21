Защитник «Аякса» перейдёт в «Лион» за € 4 млн. Зимой игрока не отпустили в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продолжит карьеру во французской Лиге 1. «Лион» близок к подписанию 29-летнего аргентинского футболиста, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, «ткачи» заплатят амстердамскому клубу € 4 млн за переход защитника. Отметим, что в январе каталонская «Барселона» делала запрос по переходу Тальяфико. Сине-гранатовые хотели арендовать футболиста с правом выкупа за те же € 4 млн, но получили отказ от руководства «Аякса».
Напомним, Тальяфико выступает за нидерландский клуб с 2018 года. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 11 млн.
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