Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Аякса» перейдёт в «Лион» за € 4 млн. Зимой игрока не отпустили в «Барселону»

Защитник «Аякса» перейдёт в «Лион» за € 4 млн. Зимой игрока не отпустили в «Барселону»
Комментарии

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продолжит карьеру во французской Лиге 1. «Лион» близок к подписанию 29-летнего аргентинского футболиста, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, «ткачи» заплатят амстердамскому клубу € 4 млн за переход защитника. Отметим, что в январе каталонская «Барселона» делала запрос по переходу Тальяфико. Сине-гранатовые хотели арендовать футболиста с правом выкупа за те же € 4 млн, но получили отказ от руководства «Аякса».

Напомним, Тальяфико выступает за нидерландский клуб с 2018 года. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 11 млн.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?:

Новость по теме
«Аякс» объявил о заключении контракта с защитником сборной Нигерии Бейсси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022