В «Зените» сообщили, что Кравцов улетел в Сочи для подписания контракта

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Кирилл Кравцов отправился в Сочи для подписания контракта с местной одноимённой командой.

«На какой стадии сделка? Кравцов улетел в Сочи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что хавбек подпишет четырёхлетний контракт с сочинской командой. Сделка будет оформлена в ближайшее время.



Напомним, Кирилл Кравцов — воспитанник «Зенита». Кирилл начал прошлый сезон в составе санкт-петербургского клуба, но потом перешёл на правах аренды в «Нижний Новгород». Всего в минувшей кампании Кравцов сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.