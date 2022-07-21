В «Зените» сообщили, что Кравцов улетел в Сочи для подписания контракта
Поделиться
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Кирилл Кравцов отправился в Сочи для подписания контракта с местной одноимённой командой.
«На какой стадии сделка? Кравцов улетел в Сочи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что хавбек подпишет четырёхлетний контракт с сочинской командой. Сделка будет оформлена в ближайшее время.
Напомним, Кирилл Кравцов — воспитанник «Зенита». Кирилл начал прошлый сезон в составе санкт-петербургского клуба, но потом перешёл на правах аренды в «Нижний Новгород». Всего в минувшей кампании Кравцов сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
21:15
-
21:14
-
21:05
-
20:50
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
16:55
Партнерский контент