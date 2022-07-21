Экс-защитник сборной России Тетрадзе рассказал, почему пять лет не тренирует клубы

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе рассказал о развитии своей тренерской карьеры. Специалист пояснил, почему перестал тренировать клубы.

«Я не разочаровался, но нужно ждать своего часа. У меня были кое-какие предложения, но работать ради работы не хочется. Нужно получать удовольствие от того, что делаешь, а не воевать, образно говоря. Лучше посидеть дома, заняться самообразованием, чем подписать контракт и мучиться. Просто в чём-то поучаствовать — не в моём характере.



Сегодня деньги есть, завтра нет, а послезавтра опять будут. Если бы я думал о выгоде, бегал бы из команды в команду. Я не тот человек. Мне хочется решать задачи, добиваться высоких результатов и получать удовольствие от работы.



Почему человек со столь большим футбольным опытом не востребован в профессии? У меня есть свои взгляды. Я в чужие дела не лезу, но всё, что касается футбола — это моё. Никому не позволю собой рулить — навязывать своё мнение, кого надо купить, кого ставить в состав, а кого убрать. Если предлагают футболиста, то он должен соответствовать задаче, стоящей перед командой. А если изначально не соответствует — я с этим не согласен. Знаете, в чём разница между российскими тренерами и европейскими? У европейских тренеров всегда всё в порядке с контрактами. Им дают карт-бланш, и они спокойно работают. А нашим тренерам — не дают.



Не считаю тренерскую карьеру провальной. Две команды вывел в Премьер-Лигу — Махачкалу и Нижний Новгород. Но, видимо, не всех вокруг устраивал мой подход: за футбол в команде отвечает главный тренер. А у нас часто хотят поруководить, всю ответственность за результат перекладывая на тренера», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последним клубом Тетрадзе, который он тренировал, был «Тобол». Оттуда специалист ушёл в 2017 году. До этого экс-игрок возглавлял «Енисей», «Химки» и другие клубы.

Полностью читайте интервью Тетрадзе «Чемпионату» в ближайшее время.