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Радимов оценил идею проведения ответного матча ветеранов между «Спартаком» и «Зенитом»

Радимов оценил идею проведения ответного матча ветеранов между «Спартаком» и «Зенитом»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на инициативу периодически проводить матчи легенд между петербургским клубом и «Спартаком».

«Мне кажется, такие матчи можно «заездить», и так часто играть их — не самое интересное. Возможно, оперативно организовать такой матч-реванш между «Зенитом» и «Спартаком» ещё можно, но не на постоянной основе. Можно обратить внимание на ветеранов других команд, а не повторяться с одними и теми же. Что касается меня, то, если время позволит, я, конечно, с удовольствием сыграю в ответной встрече со спартаковцами», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, первый ретроматч между московским и петербургским клубами состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».

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