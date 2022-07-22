Зинченко посетил матч «Арсенала» в США и фотографировался с болельщиками

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Орландо» (3:1), который проходил в США.

Украинец следил за матчем с трибун, а также успел сфотографироваться с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Зинченко продолжит карьеру в «Арсенале». Предполагается, что украинец подпишет контракт с лондонским клубом до 2026 года. «Арсенал» заплатит за трансфер футболиста € 30 млн.

Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешёл из «Уфы». Контрактное соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии.