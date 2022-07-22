Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко посетил матч «Арсенала» в США и фотографировался с болельщиками

Зинченко посетил матч «Арсенала» в США и фотографировался с болельщиками
Комментарии

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Орландо» (3:1), который проходил в США.

Украинец следил за матчем с трибун, а также успел сфотографироваться с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Зинченко продолжит карьеру в «Арсенале». Предполагается, что украинец подпишет контракт с лондонским клубом до 2026 года. «Арсенал» заплатит за трансфер футболиста € 30 млн.

Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешёл из «Уфы». Контрактное соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии.

Новость по теме
Микель Артета высказался о предстоящем переходе Александра Зинченко в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022