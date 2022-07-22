Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: если интересуют слухи о «Валенсии» и «Динамо», поймайте моего агента и разорвите

Баринов: если интересуют слухи о «Валенсии» и «Динамо», поймайте моего агента и разорвите
Комментарии

Капитан московского «Локомотива», полузащитник Дмитрий Баринов призвал закрыть тему о его возможном переходе в другую команду в летнее межсезонье, акцентировав на том, что он продолжит играть за железнодорожников.

«Попрошу вас не задавать вопросов о том, остаюсь я или не остаюсь. Как я уже говорил на пресс-конференции, у меня действующий контракт с «Локомотивом». Я играю в «Локомотиве». И я остаюсь. Слухи о «Валенсии», «Динамо» и так далее… Предлагаю просто закрыть эту тему – она у меня уже выше головы, потому что об этом говорят каждый день. Если кого-то интересует, поймайте моего агента где-нибудь после игры и разорвите», – пошутил Баринов на встрече с болельщиками «Локомотива».

Напомним, Дмитрий – воспитанник «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В прошлом сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов – игрок сборной России.

Главный трансфер РПЛ этого лета ближе, чем кажется. Инсайды о переходе Баринова в «Динамо» Главный трансфер РПЛ этого лета ближе, чем кажется. Инсайды о переходе Баринова в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022