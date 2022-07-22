Баринов: если интересуют слухи о «Валенсии» и «Динамо», поймайте моего агента и разорвите

Капитан московского «Локомотива», полузащитник Дмитрий Баринов призвал закрыть тему о его возможном переходе в другую команду в летнее межсезонье, акцентировав на том, что он продолжит играть за железнодорожников.
«Попрошу вас не задавать вопросов о том, остаюсь я или не остаюсь. Как я уже говорил на пресс-конференции, у меня действующий контракт с «Локомотивом». Я играю в «Локомотиве». И я остаюсь. Слухи о «Валенсии», «Динамо» и так далее… Предлагаю просто закрыть эту тему – она у меня уже выше головы, потому что об этом говорят каждый день. Если кого-то интересует, поймайте моего агента где-нибудь после игры и разорвите», – пошутил Баринов на встрече с болельщиками «Локомотива».
Напомним, Дмитрий – воспитанник «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В прошлом сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов – игрок сборной России.
- 22 июля 2022
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:03
- 21 июля 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15