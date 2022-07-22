«Парни сражались за себя и страну». Наставник украинской «Ворсклы» – о победе в Швеции

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в первой игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций над АИКом (3:2).
«Да, выиграли, но это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в таком же ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для итогового успеха. Всё решится через неделю. Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных футболистов стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Только что заглянул в раздевалку, посмотрел на парней и понял – как же они хотели сегодня биться на поле! Друг за друга и за всю нашу страну», – приводит слова Скрипника официальный сайт «Ворсклы».
Отметим, что «Ворскла» проводила матч в качестве номинальных хозяев в столице Швеции Стокгольме. Это первая официальная игра Виктора Скрипника в качестве главного тренера полтавчан. Скрипник известен по выступлениям за немецкий «Вердер», который впоследствии он и возглавлял как наставник. Также украинец работал с «Ригой» и луганской «Зарёй». Ответный поединок «Ворсклы» с АИКом состоится 27 июля также в Стокгольме.
- 22 июля 2022
-
04:52
-
04:33
-
04:25
-
04:11
-
04:08
-
03:52
-
03:29
-
03:20
-
03:12
-
02:35
-
02:10
-
01:59
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:03
- 21 июля 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:34