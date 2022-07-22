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«Парни сражались за себя и страну». Наставник украинской «Ворсклы» – о победе в Швеции

«Парни сражались за себя и страну». Наставник украинской «Ворсклы» – о победе в Швеции
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в первой игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций над АИКом (3:2).

«Да, выиграли, но это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в таком же ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для итогового успеха. Всё решится через неделю. Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных футболистов стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Только что заглянул в раздевалку, посмотрел на парней и понял – как же они хотели сегодня биться на поле! Друг за друга и за всю нашу страну», – приводит слова Скрипника официальный сайт «Ворсклы».

Отметим, что «Ворскла» проводила матч в качестве номинальных хозяев в столице Швеции Стокгольме. Это первая официальная игра Виктора Скрипника в качестве главного тренера полтавчан. Скрипник известен по выступлениям за немецкий «Вердер», который впоследствии он и возглавлял как наставник. Также украинец работал с «Ригой» и луганской «Зарёй». Ответный поединок «Ворсклы» с АИКом состоится 27 июля также в Стокгольме.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2022, четверг. 20:00 МСК
Ворскла
Полтава, Украина
Окончен
3 : 2
АИК
Сольна, Швеция
1:0 Степанюк – 4'   1:1 Стефанелли – 17'   2:1 Козыренко – 24'   2:2 С. Ларссон – 44'   3:2 Челядин – 69'
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