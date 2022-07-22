«Грёбаный мусор». Тен Хага вывела из себя работа с мячом одного из игроков «Ман Юнайтед»

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавивший «Манчестер Юнайтед», позволил себе жёсткое высказывание в адрес одного из игроков на открытой предсезонной тренировке. Об этом сообщает Goal.
Тен Хагу не понравилась работа с мячом 19-летнего перспективного игрока «манкунианцев» Зидана Икбала на открытой предсезонной тренировке, на что специалист указал юноше в жёсткой форме, назвав его действия «грёбаным мусором». Это был крайний пример того, как экс-тренер «Аякса» с момента прихода в «Манчестер Юнайтед» проявил строгую дисциплинированность — в прошлом месяце он накричал на команду за то, что она не отдавала чёткие передачи на тренировках, и выглядел разъярённым в конце их недавнего предсезонного матча с «Кристал Пэлас» (3:1).
Уже завтра, в субботу, 23 июля, «Манчестер Юнайтед» проведёт очередной матч предсезонной подготовки – оппонентом станет «Астон Вилла» Стивена Джеррарда. Встреча пройдёт в Перте (Австралия), начало – 12:45 мск.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед».
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