Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов получил приз лучшему игроку «Локомотива» сезона-2021/2022 от болельщиков

Баринов получил приз лучшему игроку «Локомотива» сезона-2021/2022 от болельщиков
Дмитрий Баринов
Комментарии

21 июля состоялось вручение приза «Стальной рельс», организованное объединением болельщиков «Локомотива» UnitedSouth. Обладателем награды по итогам сезона-2021/22 стал Дмитрий Баринов, набравший 30% голосов. Приз учреждён в 2007 году, болельщики вручают приз в форме «рельса» из серебра.

Дмитрий Баринов и болельщики «Локомотива».

Дмитрий Баринов и болельщики «Локомотива».

Фото: Саша Шизгара / UnitedSouth.ru

На неформальной встрече все участники смогли пообщаться с Дмитрием на любые темы, получить автографы и сделать совместные фотографии.

В прошлом сезоне Баринов провёл за «Локомотив» в общей сложности 30 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начался 15 июля.

Новость по теме
Баринов: если интересуют слухи о «Валенсии» и «Динамо», поймайте моего агента и разорвите
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022