Баринов получил приз лучшему игроку «Локомотива» сезона-2021/2022 от болельщиков

21 июля состоялось вручение приза «Стальной рельс», организованное объединением болельщиков «Локомотива» UnitedSouth. Обладателем награды по итогам сезона-2021/22 стал Дмитрий Баринов, набравший 30% голосов. Приз учреждён в 2007 году, болельщики вручают приз в форме «рельса» из серебра.
Дмитрий Баринов и болельщики «Локомотива».
Фото: Саша Шизгара / UnitedSouth.ru
На неформальной встрече все участники смогли пообщаться с Дмитрием на любые темы, получить автографы и сделать совместные фотографии.
В прошлом сезоне Баринов провёл за «Локомотив» в общей сложности 30 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начался 15 июля.
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