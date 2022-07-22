Роман Широков рассказал, в каком случае «Крылья Советов» могут создать проблемы «Зениту»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сойдутся между собой «Зенит» и «Крылья Советов». Он назвал варианты развития событий, при которых у клуба из Санкт-Петербурга могут возникнуть проблемы.
«Если «Зенит» не настроится или настроится так, как на «Химки», то «Крылья» могут создать проблемы. Однако для «Крыльев» проблема в том, что у «Зенит» первый домашний матч. «Зенит» перед болельщиками захочет показать лучшую игру. Нужно за предыдущий матч как-то отыграться. Потерю очков «Зенит» не планирует точно. Поэтому для «Крыльев» это не очень хорошо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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