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Эрик тен Хаг заблокировал продажу Антони Марсьяля

Эрик тен Хаг заблокировал продажу Антони Марсьяля
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заблокировал продажу клубом нападающего Антони Марсьяля, сообщает The Sun.

«Манчестер Юнайтед» был готов выслушать предложения о продаже Марсьяля после того, как в прошлом сезоне он был отдан в аренду в «Севилью». Но новый главный тренер считает французского нападающего важным игроком для своей команды. Тен Хаг сказал руководителям клуба, что хочет оставить игрока.

Голландец также лично побеседовал с 26-летним Марсьялем, который был в прекрасной форме во время предсезонного турне по Таиланду и Австралии.

Француз забил во всех трёх товарищеских матчах «красных дьяволов», которые они выиграли 4:0 у «Ливерпуля», 4:1 у «Мельбурн Виктори» и 3:1 у «Кристал Пэлас».

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Француз провёл вторую часть предыдущего сезона в испанской «Севилье» на правах аренды. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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