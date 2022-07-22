«Наполи» договорился с сыном Диего Симеоне о трансфере

«Наполи» договорился с нападающим «Вероны» Джованни Симеоне о трансфере. Неаполитанскому клубу осталось только заключить сделку с «Вероной», сообщает Corriere dello Sport.

Этим летом в «Верону» перешли три нападающих: француз Томас Анри, босниец Милан Джурич и итальянец Роберто Пикколи. Это упрощает уход Симеоне из клуба.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в Серии А. На счету форварда 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвёртое место в гонке бомбардиров Серии А, разделив его с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Также 26-летний аргентинец сумел отметиться шестью результативными передачами в розыгрыше Серии А сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 17 млн.