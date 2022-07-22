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Александра Попп объяснила, кому показала жест «молчать» после гола в матче с Австрией

Александра Попп объяснила, кому показала жест «молчать» после гола в матче с Австрией
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Нападающая сборной Германии Александра Попп, отпраздновавшая гол в ворота Австрии прислонённым пальцем к губам, рассказала, кому адресовала этот жест. Сборная Германии обыграла Австрию (2:0) и вышла в полуфинал турнира.

«Я отпраздновала так после слов Мануэлы Цинсбергер (вратарь сборной Австрии. — Прим. «Чемпионата»), когда она сказала, что я не забиваю. Тогда я не ответила. Это был час расплаты? Возможно. Смысл не в том, что я отличилась в её ворота, я всё равно рада, что смогла забить. Я помогла команде, и это самое главное», — приводит слова Попп NRK.

27 июля сборная Германии в полуфинале турнира сыграет с победительницей пары Франция — Нидерланды. Их встреча состоится завтра, 23 июля. Место в другом полуфинале уже обеспечила себе сборная Англии.

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