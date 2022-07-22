Вратарь сборной Австрии: Попп может праздновать голы как хочет, мне всё равно

Вратарь сборной Австрии Мануэла Цинсбергер отреагировала на празднование нападающей сборной Германии Александры Попп гола в её ворота. Команды встречались в 1/4 финала турнира, в полуфинал прошли немки — 2:0. Гол Попп был забит после ошибки Цинсбергер.
«Она может праздновать как хочет. Мне всё равно. Пропущенный мяч? Вот так бывает у вратарей, когда хочешь активно участвовать в игре. В таком стиле случаются ошибки, а когда ошибается вратарь, это может привести к голу. Я извиняюсь перед командой, но это тоже часть футбола», — приводит слова Цинсбергер NRK.
27 июля сборная Германии в полуфинале турнира сыграет с победительницей пары Франция — Нидерланды. Их встреча состоится завтра, 23 июля. Место в другом полуфинале уже обеспечила себе сборная Англии.
- 22 июля 2022
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