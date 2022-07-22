Колыванов: жаль, что Шиманьски покидает «Динамо» — вокруг него был мозговой фон в команде

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал уход полузащитника команды Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд». Польский футболист арендован на сезон-2022/2023 с правом выкупа.

«Это выбор Шиманьского. Наверное, он хочет играть за сборную. Вспомните историю с Рыбусом: тот не уехал и больше вызываться в сборную не будет. Видимо, очень приличное давление на Себастьяна оказывалось, на семью его наезжали. Мне очень жаль, что он покидает «Динамо». Шиманьски — очень хороший и качественный футболист. Вокруг него был мозговой фон, при нём было исполнительское мастерство. Но ничего страшного, станем только сильнее. Будем искать свои таланты», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.