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Колыванов: жаль, что Шиманьски покидает «Динамо» — вокруг него был мозговой фон в команде

Колыванов: жаль, что Шиманьски покидает «Динамо» — вокруг него был мозговой фон в команде
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал уход полузащитника команды Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд». Польский футболист арендован на сезон-2022/2023 с правом выкупа.

«Это выбор Шиманьского. Наверное, он хочет играть за сборную. Вспомните историю с Рыбусом: тот не уехал и больше вызываться в сборную не будет. Видимо, очень приличное давление на Себастьяна оказывалось, на семью его наезжали. Мне очень жаль, что он покидает «Динамо». Шиманьски — очень хороший и качественный футболист. Вокруг него был мозговой фон, при нём было исполнительское мастерство. Но ничего страшного, станем только сильнее. Будем искать свои таланты», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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