Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Представители чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) обратились в административный суд Парижа с целью аннулировать контракт французского нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ», переподписанного в конце мая 2022 года. Об этом сообщает AFP. По сведениям источника, ходатайство было отклонено из-за несрочности дела. Детали судебного процесса рассказал юрист Ла Лиги Хуан Бранко.
«Наши попытки во французских инстанциях встретили сильное сопротивление, однако это лишь начало перед обращением в европейские суды спустя несколько месяцев», — заявил Бранко.
По сведениям источника, также представители Ла Лиги обратились с требованием отменить решение Национального департамента по контролю управления (DNCG). Ранее организация заявила об отсутствии финансовых претензий по отношению к парижскому клубу. Однако это ходатайство также было отклонено. Оба ходатайства будут рассмотрены в течение более длительного срока.
Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе. Видеоролик:
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