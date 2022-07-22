Агент Анхеля прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в «Спартак»

Агент Даниэль Ямин, представляющий интересы защитника Анхеля Уилкера, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что агенты футболиста предложили его услуги красно-белым.

«Анхель готов к возвращению в российский чемпионат. Он любит Россию, провёл в стране много лет, понимает русский язык, его дети родились в России», — приводит слова Ямина Metaratings.

Последним клубом в карьере 29-летнего венесуэльского футболиста был турецкий «Гёзтепе», который он покинул 30 июня 2022 года. С 2016-го по 2021-й Уилкер был игроком грозненского «Ахмата», в составе которого в 117 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На счету Анхеля также 28 матчей в составе сборной Венесуэлы (гол и голевая передача).