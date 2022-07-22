Бывший защитник «Ахмата» Анхель может перейти в «Спартак»

Бывший защитник «Ахмата» Анхель Уилкер может стать игроком «Спартака». Об этом сообщает Metaraitings.
По информации источника, агенты игрока предложили услуги 29-летнего венесуэльца руководству московского клуба. Последним клубом Анхеля был турецкий «Гёзтепе», контракт с которым истёк летом 2022 года. Зарплата 29-летнего игрока в московском клубе может составить € 500 тыс. в год. Игрок обороны владеет русским языком.
Уилкер выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 год. За грозненский клуб венесуэлец провёл 117 матчей, забил в них восемь голов и сделал две результативные передачи.
«Спартак» в летнее трансферное окно пополнил полузащитник Антон Зиньковский. Защитник Илья Жигулёв, находившийся на просмотре в московской команде, не перешёл в стан красно-белых.
- 22 июля 2022
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