Экс-тренер ЦСКА Чанов: выбор остаётся за Хайкиным — хочет он играть в Европе или у нас

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о будущем российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Специалист дал игроку совет, касающийся продолжения его карьеры.

«Хоть «Будё-Глимт» и разваливается, для Хайкина самое важное — получать игровую практику. Он может оставаться в Европе, это может быть и Норвегия, но нужно, чтобы он был на виду у хороших клубов. Если он вернётся в Россию, станет интересно, будет ли Никита расти дальше. При этом выбор остаётся за Хайкиным — хочет он играть в Европе или у нас. Главное, чтобы он выступал за достойный клуб и рос как футболист», — цитирует Чанова Metaratings.

Недавно «Будё-Глимт» Хайкина уступил «Мольде» в финале Кубка Норвегии.