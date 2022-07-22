Сергей Семак ответил на вопрос о штатных пенальтистах «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о штатных пенальтистах команды. В игре с «Крыльями» игроки «Зенита» дважды получили право на 11-метровый удар.
«У нас есть группа игроков, которые могут хорошо исполнить пенальти. Мы исходим из того, кто лучше готов в определённом матче. Сегодня таких игроков было два — Кузяев и Мостовой. В последнее время они достаточно уверенно исполняли 11-метровые. Это почётная миссия, которую нужно заслужить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, все голы самарской команде «Зенит» забил в первом тайме: отличились Далер Кузяев и Андрей Мостовой, оформивший дубль.
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