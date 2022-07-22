Сергей Семак высказался о конкуренции вратарей в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции вратарей в петербургской команде. В сегодняшнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги в стартовом составе сине-бело-голубых вышел Даниил Одоевский.

«Выиграл ли Одоевский конкуренцию у Кержакова? Посмотрим. На сегодняшний день Даня смотрится хорошо. Как и хорошо смотрелся в прошлом туре. Дай бог, чтобы он и дальше продолжал нас радовать и надёжно играть. Дальше… Но это конкуренция. Конечно, на каком-то этапе мы давали ему больше возможности почувствовать уверенность.

Поговорили с Мишей на эту тему, что дальше постараемся дать ему больше времени, чтобы он окреп и получал определённый опыт. Сейчас прошло достаточно времени. Дальше посмотрим. Кто будет сильнее, тот и будет играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Недавно в «Зенит» перешёл бразильский вратарь Иван Куарежма.