Чори побывал в гостях у «Зенита», игроки поддержали Пиняева. Фото победы над «Крыльями»

22 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.

Футболисты обеих команд вышли на поле в футболках в поддержку полузащитника самарской команды Сергея Пиняева, у которого диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Специальным гостем матча стал бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес (Чори), выступавший за клуб в 2007–2008 годах. Он провел за петербуржцев 64 матча, забил 10 мячей и сделал 21 результативную передачу, а также помог команде завоевать Кубок чемпионов России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.