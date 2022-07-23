Гендиректор «Зенита»: Малком, Вендел и Клаудиньо уйдут только в клубы высшей категории

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контрактов клуба с бразильскими игроками Малкомом, Венделом и Клаудиньо.
«Мы заранее говорили, что если команда выиграет у «Крыльев Советов», то согласованные контракты будут подписаны. Малком — продление на три года. Клаудиньо — на два. Это закрывает историю, которую так любят муссировать журналисты, о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел — игроки «Зенита» с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчёркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти. Они будут делать всё для достижения побед «Зенита», — приводит слова Медведева «РИА Новости»
Напомним, вчера «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.
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