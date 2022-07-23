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«Надеюсь, мы что-то выиграем перед моим уходом». Де Хеа готов завершить карьеру в «МЮ»

«Надеюсь, мы что-то выиграем перед моим уходом». Де Хеа готов завершить карьеру в «МЮ»
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что хотел бы завершить карьеру в английском клубе.

«Я ещё не разговаривал на тему продления контракта, но был бы очень счастлив остаться здесь на столько, на сколько меня хотят видеть в «Манчестер Юнайтед». Если будет возможно завершить карьеру здесь, конечно, я бы хотел этого. Если мне позволят остаться в команде, то я точно останусь.

Мне очень комфортно в «Манчестер Юнайтед», я счастлив. Надеюсь, что, прежде чем я уйду, мы сможем что-то выиграть», — приводит слова де Хеа The Telegraph.

31-летний де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 486 матчах, в которых пропустил 529 мячей и 129 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.

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