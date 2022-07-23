Тухель сообщил, что не хочет отпускать Аспиликуэту в «Барселону»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что не хочет отпускать капитана Сесара Аспиликуэту из лондонского клуба в «Барселону».



«Возможно, меня немного раздражают действия «Барселоны». Но я делаю всё возможное для «Челси». Я сказал это Сесару. Он отличный игрок, и я не уверен, что готов дать ему то, что он хочет. Ему не по душе моя позиция, но он её понимает. Ему непросто, потому что «Барселона» постоянно за ним наблюдает», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что Аспиликуэта хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Действующее соглашение 32-летнего испанского футболиста с «Челси» рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 47 матчах за «Челси» во всех турнирах, отметился тремя голами и отдал три результативные передачи.