«Челси» подпишет Кунде за € 65 млн, Аспиликуэта уйдёт в «Барселону» за € 5 млн

Лондонский «Челси» договорился с «Севильей» о подписании французского защитника Жюля Кунде за € 65 млн. Этот трансфер должен позволить уйти капитану синих Сесару Аспиликуэте в «Барселону». Об этом сообщает The Telegraph. По сведениям Sport.es, 32-летний защитник перейдёт в испанский клуб за € 5 млн.

«Челси» боролся за подписание 23-летнего Кунде как раз с «Барселоной», но сумел перебить сине-гранатовых по сумме трансфера. В ближайшее время Жюль должен подписать контракт с новой командой.

Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо». В 133 матчах за команду он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В июне 2021 года Кунде дебютировал в составе сборной Франции. В 10 матчах за национальную команду он не отметился результативными действиями, но заработал по одной жёлтой и красной карточке.