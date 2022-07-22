«Челси» подпишет Кунде за € 65 млн, Аспиликуэта уйдёт в «Барселону» за € 5 млн

Лондонский «Челси» договорился с «Севильей» о подписании французского защитника Жюля Кунде за € 65 млн. Этот трансфер должен позволить уйти капитану синих Сесару Аспиликуэте в «Барселону». Об этом сообщает The Telegraph. По сведениям Sport.es, 32-летний защитник перейдёт в испанский клуб за € 5 млн.
«Челси» боролся за подписание 23-летнего Кунде как раз с «Барселоной», но сумел перебить сине-гранатовых по сумме трансфера. В ближайшее время Жюль должен подписать контракт с новой командой.
Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо». В 133 матчах за команду он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В июне 2021 года Кунде дебютировал в составе сборной Франции. В 10 матчах за национальную команду он не отметился результативными действиями, но заработал по одной жёлтой и красной карточке.
- 22 июля 2022
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:17
-
18:02
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:33
-
17:23
-
17:13
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:00
-
15:59