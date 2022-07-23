Санчо: на предсезонке у «МЮ» те же игроки, но создаётся ощущение, что это другая команда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился мнением об изменениях в команде при новом главном тренере Эрике тен Хаге.
«У нас было много встреч с тренером, в ходе которых мы поняли, какую игру он хочет видеть. Мы принимаем это во внимание и делаем то, что он хочет. Посмотрите на товарищеские матчи: в игре появилась чёткая структура, у нас стало больше возможностей забить. Мы лучше держим мяч и эффективнее работаем с ним.
На предсезонке у нас те же игроки, но создаётся ощущение, что это совершенно другая команда. Я действительно чувствую, что мы становимся лучше. Тренер уделяет внимание сплочённости коллектива, поэтому мы весело проводим время вместе, устраивая командные ужины и всё такое. Так что да, это помогает», — приводит слова Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 23 июля 2022
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