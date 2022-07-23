Радимов — о победе «Зенита» над «Крыльями»: все пенальти были назначены справедливо
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о победе «Зенита» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).
«Ожидал, что «Зенит» будет доминировать с первых минут и обыграет «Крылья». Оба пенальти были назначены справедливо. Все легионеры отлично выглядели.
«Зенит» вчера заслуженно победил. Очень понравился Мостовой, который в компании легионеров взял на себя лидерство: пробил пенальти, пусть и неудачно, но добил. Забил шикарный гол после отличной комбинации», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, встреча второго тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоялась вчера, 22 июля. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена».
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