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Радимов — о победе «Зенита» над «Крыльями»: все пенальти были назначены справедливо

Радимов — о победе «Зенита» над «Крыльями»: все пенальти были назначены справедливо
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о победе «Зенита» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Ожидал, что «Зенит» будет доминировать с первых минут и обыграет «Крылья». Оба пенальти были назначены справедливо. Все легионеры отлично выглядели.

«Зенит» вчера заслуженно победил. Очень понравился Мостовой, который в компании легионеров взял на себя лидерство: пробил пенальти, пусть и неудачно, но добил. Забил шикарный гол после отличной комбинации», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, встреча второго тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоялась вчера, 22 июля. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена».

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