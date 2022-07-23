«Уфа» одержала волевую победу в матче Первой лиги с ульяновской «Волгой»
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В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Уфа» принимала ульяновскую «Волгу». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Волги» Азнаур Герюгов. На 22-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», однако форвард ульяновской команды Темур Джикия не сумел его реализовать. На 31-й минуте нападающий «Уфы» Эгаш Касинтура сравнял счёт. На 43-й минуте защитник уфимской команды Эрвинг Ботака-Иобома установил итоговый счёт встречи.
Напомним, в матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Уфа» проиграла «Кубани» со счётом 0:2, а «Волга» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» (1:1).
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- 23 июля 2022
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