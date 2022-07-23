«Стадион превратился в театр». Заболотный — о бойкоте фанатов ЦСКА из-за Fan ID
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) высказался о бойкоте фанатов на посещение матчей команды из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Сейчас разговаривал с Димой Лысым, нашим главным фанатом. Если честно, в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Много приходит болельщиков поддерживать, но всё-таки тот заряд, который был с нашей основной трибуны, пропал. Для нас это очень большая потеря. Невосполнимая потеря. Я знаю, что наши ребята из ультрас с нами. Вместе мы идём к одной цели. Надеюсь, это разрешится в ближайшее время», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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