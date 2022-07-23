Алдонин: не стал бы торопиться и записывать ЦСКА в претенденты в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин после победы армейцев в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) высказался о шансах московской команды на чемпионство.

«Результат хороший, учитывая, что много молодёжи выходит играть. Яковлев отлично вышел на замену. Игорь Акинфеев, как всегда, был надёжен в тот момент, когда это было необходимо, отдал отличную передачу на Карраскаля. Хорхе сейчас — лучший игрок в атаке ЦСКА. Отдаёт отличные передачи, сегодня отдал голевую на Медину, неплохо идёт в обыгрыш. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал радовать такой игрой.



Я бы не стал торопиться и записывать армейцев в претенденты в борьбе за чемпионство. Если отталкиваться от соперников, с которыми играл ЦСКА, то команда выглядела очень достойно. Начало чемпионата, старт классный. Если будет прогресс, то армейцы, конечно, смогут побороться с «Зенитом».



Расставит ли всё на свои места матч с «Зенитом»? Тут вопрос в том, дадут ли питерцы так разбежаться армейцам. Всё-таки команды, с которыми сыграл ЦСКА, это команды другого уровня нежели «Зенит». Смогут ли армейцы показать все свои качества на фоне такого соперника? Если будут от игры к игре прибавлять, то дадут бой и составят конкуренцию «Зениту», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.