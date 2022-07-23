Алдонин: не стал бы торопиться и записывать ЦСКА в претенденты в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин после победы армейцев в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) высказался о шансах московской команды на чемпионство.
«Результат хороший, учитывая, что много молодёжи выходит играть. Яковлев отлично вышел на замену. Игорь Акинфеев, как всегда, был надёжен в тот момент, когда это было необходимо, отдал отличную передачу на Карраскаля. Хорхе сейчас — лучший игрок в атаке ЦСКА. Отдаёт отличные передачи, сегодня отдал голевую на Медину, неплохо идёт в обыгрыш. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал радовать такой игрой.
Я бы не стал торопиться и записывать армейцев в претенденты в борьбе за чемпионство. Если отталкиваться от соперников, с которыми играл ЦСКА, то команда выглядела очень достойно. Начало чемпионата, старт классный. Если будет прогресс, то армейцы, конечно, смогут побороться с «Зенитом».
Расставит ли всё на свои места матч с «Зенитом»? Тут вопрос в том, дадут ли питерцы так разбежаться армейцам. Всё-таки команды, с которыми сыграл ЦСКА, это команды другого уровня нежели «Зенит». Смогут ли армейцы показать все свои качества на фоне такого соперника? Если будут от игры к игре прибавлять, то дадут бой и составят конкуренцию «Зениту», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 июля 2022
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:40
-
19:35
-
19:26
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:05
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:32
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:05
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:53