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Игрок «Оренбурга» Сычевой высказался о своём хет-трике, ставшим первым в новом сезоне РПЛ

Игрок «Оренбурга» Сычевой высказался о своём хет-трике, ставшим первым в новом сезоне РПЛ
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём хет-трике в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с екатеринбургским «Уралом» (3:0). Отметим, что Сычевой – первый футболист, забивший три мяча в одной игре нового сезона РПЛ.

«Это заслуга команды, так получилось – забил три и очень этому рад. Это был славный вечер, спасибо болельщикам за поддержку», — сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».

После двух сыгранных туров «Оренбург» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав три очка. «Урал» не имеет ни одного очка, екатеринбургская команда находится на последней позиции в таблице чемпионата. Лидер первенства – московский ЦСКА, у него шесть баллов.

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