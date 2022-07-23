Арбитр Федотов: игрок «Урала» не заслуживал удаления в матче с «Оренбургом»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Яна Бобровского удалить защитника «Урала» Лео Гогличидзе на 36-й минуте матча с «Оренбургом» (0:3) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Бобровскому надо было ограничиться жёлтой карточкой, игрок «Урала» не заслуживал удаления – это не лишение явной возможности забить гол. Когда игрок «Оренбурга» прокидывал мяч – он не двигался в сторону ворот. Если бы его сбили, когда он двигался туда – то красная была бы понятная, а так – это просто срыв перспективной атаки. Что касается VAR, то в этом сезоне в такие эпизоды они вмешиваться не будут.
Могу повторить то, что уже говорил раньше – Бобровского рано запускать в РПЛ. В ФНЛ у него всего около 20 матчей. Но, видимо, за ним кто-то стоит. Питерские начальники явно отмазывают своих – до этого поддержали Казарцева после матча «Локомотива», продвигают Бобровского… Таких историй мы ещё увидим немало», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 23 июля 2022
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