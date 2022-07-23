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Абаскаль высказался о травме Джикии, полученной в матче с «Краснодаром»

Абаскаль высказался о травме Джикии, полученной в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о травме капитана команды Георгия Джикии, полученной в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). Джикия покинул поле на 69-й минуте, уступив место Максимилиано Кофрие.

«Конкретного диагноза мы сейчас сказать не можем — обследование будет позже. До перерыва почувствовал боль, сказал об этом в перерыве и сыграл ещё 15 минут во втором тайме. Доказал, что настоящий капитан», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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