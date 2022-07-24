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Франция — Нидерланды: Периссе на 102-й минуте вывела француженок вперёд, забив с пенальти

Франция — Нидерланды: Периссе на 102-й минуте вывела француженок вперёд, забив с пенальти
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В ночь с 23 на 24 июля мск проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Франции и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия).

Футболистки обеих сборных не сумели забить в основное время встречи, поэтому матч перешёл в дополнительное время. На 99-й минуте за фол защитницы Доминикве Янсен в своей штрафной площади в ворота сборной Нидерландов был поставлен пенальти.

К «точке» подошла французская защитница Эв Периссе, которая сумела забить. Вратарь Нидерландов Дафна ван Домселар угадала направление удара, но не смогла его отразить.

Напомним, Франция по итогам группового этапа заняла первое место в группе D, опередив команды Бельгии, Исландии и Италии. Нидерланды стали вторыми в группе С, уступив шведкам и обойдя сборные Швейцарии и Португалии.

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