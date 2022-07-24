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Мирча Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине

Мирча Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему матчи УПЛ нужно проводить в Украине.

«Чемпионаты нужно играть там, где этот чемпионат располагается, а не в эмиграции, поэтому чемпионат нужно играть в Украине, и это самое главное. Нельзя играть чемпионат за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать», — приводит слова Луческу Sport Total FM.

Ранее сообщалось, что новый сезон чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа. Сообщалось, что матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей. При этом отмечалось, что клубы-участники чемпионата Украины, которые пробились в еврокубки, могут по договорённости между собой сыграть матчи турнира за границей. Это будет касаться именно того периода времени, когда они будут участвовать в еврокубках.

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