Ракицкий прокомментировал подписание контракта с «Адана Демирспор»

Защитник Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за «Шахтёр» и петербургский «Зенит», высказался о подписании соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор».
«Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача — помочь команде добиться наивысших результатов!», – написал Ракицкий в соцсетях, выложив совместное фото с президентом клуба Муратом Санджаком и вице-президентом Метином Коркмазом.
Фото: соцсети Ярослава Ракицкого
Напомним, 32-летний футболист подписал соглашение по схеме «1+1». Последним клубом Ярослава был «Зенит», за который он играл с 2019 по 2022 год. В составе чемпионов России он провёл 108 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В апреле Ракицкий тренировался с «Шахтёром» и участвовал в товарищеских матчах, однако официального возвращения не состоялось.
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